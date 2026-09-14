Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan "Filo Jet" isimli gemide kaybolan 14 kişiyi bulmak amacıyla yürütülen çalışmalar, Türkiye’den gelen özel donanımlı derin su arama gemisiyle devam ediyor.

Derin sularda arama ve kurtarma faaliyetleri konusunda uzmanlaşmış teknik ekipmanlara sahip olan “Optimus Prime” adlı gemi, arama alanında göreve başladı.

Başbakan Ünal Üstel, dün yaptığı açıklamada deniz kazasının ardından başlatılan arama çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre denizden, karadan ve havadan kesintisiz sürdüğünü belirtmişti.

Üstel, bölgeye ulaşan yeni geminin teknik imkânlarıyla denizin 554 metre altındaki batığın iç bölümlerine ulaşılmasının ve kayıplara erişilmesinin hedeflendiğini kaydetmiş; başlayan bu yeni aşamadan sonuç alınacağına inandığını ifade etmişti.

Öte yandan, kaybolan kişilerin yakınlarının limandaki bekleyişi sürüyor.