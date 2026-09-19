Lefkoşa’da 9 aylık bebeklerinin omuriliğinin kırılmasına ve belden aşağısının felç kalmasına sebep oldukları gerekçesiyle 23 ve 25 yaşındaki anne ve baba tutuklanmıştı. Felç kalan 9 aylık bebeğin ikiz kardeşinin de Haziran ayında beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Doktorlar, 9 aylık bebeğin omuriliğinde oluşan kırığın ve felcin ancak sert bir cisimle vurulması veya 4. kattan düşmeyle olabileceğini açıklamıştı.

Lefkoşa’da meydana gelen küçük çocuğa kötü muamele suçundan tutuklanan 3 çocuk annesi 23 yaşındaki isminin baş harfleri F.K. ile eşi 25 yaşındaki isminin baş harfleri M.K. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 9 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00 raddelerinde zanlıların bakmakla yükümlü oldukları 9 aylık kızlarının omuriliğinde kırık oluşmasına sebep olduklarını söyledi.

Polis, zanlılardan anne F.K.’nin sorgusunda çocuğun bezini değişirken poposunda morluk gördüğünü, morluktan önce olan bir durum olup olmadığı sorulduğunda ise” Allah tarafından olabilir” diye beyanat verdiğini açıkladı. -Bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü açıklayan polis, gerekli, doktor raporlarının temin edildiğini, raporda ağır travmatik olgular yer aldığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturmada bebeğin ikiz kardeşinin de 17 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa Çocuk Acile götürüldüğünü ve beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakımda tedavi gördüğünün belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlıların 2 buçuk yaşındaki çocukları ile daha önce tedavi gören 9 aylık bebeğin sosyal hizmetlerin korumasına alındığını belirtti. Polis, zanlıların doktor kontrolünden geçirildiğini, ceza-i ehliyetlerinin tam olduğuna dair rapor alındığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat- vücut yapmalarına, 100’er bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.