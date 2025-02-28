Yasal yollardan işçi getirme vaadiyle üç kişiyi dolandırmakla suçlanan Suat Bozay isimli şahıs tutuklandı. Zanlı'nın Sri Lanka ve Bangladeş’ten işçi getirmek için binlerce Euro ve Türk Lirasını cebine indirdiği iddia edildi.

Bozay, yurt dışından KKTC’ye işçi getirme vaadinde bulunduğu üç kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı.

Bozay’ın, Bangladeş ve Sri Lanka’dan işçi getireceğini ve ABD’den vize alacağını söyleyerek binlerce Euro ve Türk Lirası aldığı fakat söz verdiği işlemleri yapmadığı belirtildi.

Mahkemede verilen bilgiye göre aynı şahsın daha önce bir çalıntı arabayı sattığı da ortaya çıktı.

Önceki gün Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan ve fotoğrafının çekilmesini engellemeye çalışan Suat Bozay, polise zor anlar yaşattı. Öte yandan Bozay tarafından daha önce dolandırıldığını belirten kişilerin de mahkemeye gelerek, zanlıya tepki gösterdiği görüldü.

İKİ AY İZİNİ KAYBETTİRDİ

Suat Bozay’ın dolandırdığı başka kişiler de olduğu iddiasıyla iki aydır polis tarafından arandığı öğrenildi. Zanlının son olarak Sri Lanka’dan adaya yasal yollardan 22 kişi getireceği vaadiyle bir kişiden 30 bin 800 Euro; ABD’den vize aldıracağı sözüyle bir kişiden 3 bin Euro ve Bangladeş’ten 6 kişiyi adaya getireceğini öne sürerek bir kişiden 174 bin TL para aldığı ifade edildi. Bozay, dolandırıldığını belirten kişilerin şikâyeti üzerine yakalandı. Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının “sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının iki aydır her yerde arandığı ve önceki Salı günü tespit edilerek yakalandığı bilgisini verdi.

PARALAR ORTADA YOK

Polis memuru, zanlının müştekilerden temin ettiği paraların tespit edilemediğini kaydetti. Soruşturmanın çok yeni olduğunu kaydeden Şanverdi, zanlının aynı suçtan açıkta dosyası olduğunu belirterek soruşturmanın selameti için iki gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Evren Mürsel, soruşturmanın ciddiyetine değinerek iki gün tutukluluk emri verdi.