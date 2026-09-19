Lefkoşa’da Tollcars isimli galeriyi kundakladıktan sonra kaçmaya çalışırlarken KKTC Havalimanı’nda yakalanan 20 yaşındaki Ali Akıncı ile 19 yaşındaki Ada Bligin dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlılar Ali Akıncı ile Ada Bligin’in Lefkoşa’da meydana gelen kasti hasar (kundaklama) suçundan methalder olduklarını söyledi.

Polis, 8 Eylül 2026 tarihinde saat 03:30 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Ertuğrul Arif sokak üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa’ da sakin Bülent Yeşil’in yapmakta olduğu Tollcars isimli galeriye giden zanlıların tasarruflarındaki bir buçuk litre kolonyadan hazırladıkları yanıcı maddeyi galeri içerisinde bulunan Nissan Note marka aracın üzerine döküp yakarak iş yerine ait çatı kısmının islenmesine sebep olup kundakladıklarını söyledi.

Polis, araçta ciddi hasar meydana geldiğini belirtirken, zanlıların aynı tarihte Havalimanı’ndan ülkeden çıkış yapmak üzereyken yakalandıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların olaydan birkaç saat önce ülkeye turist olarak gelip, ağır suç işlediklerini, toplumda infiale neden olduklarını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlıların 75 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.