Filo Jet faciası soruşturmasında gemideki kırığın facia öncesinden bilindiğini gösteren yeni deliller mahkemeye sunuldu. İkinci kaptanın telefonunda bulunan 17 Haziran tarihli fotoğraflarda kırık ve yapılan tamirat görülürken, görüntülerin kaptana ve aranan bir şirket yetkilisine gönderildiği açıklandı.

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şirket yöneticisi Ali Özdüşler, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve N. Sercan, birinci makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Huseynov ve Rashat Ibrahimov dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Girne açıklarında 14 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise halen arandığı gemi faciasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Mahkemede, Filo Jet’in sol kızağının 17 Haziran tarihli bir fotoğrafta kırık olduğunun görüldüğü, kaptan ve dönemin tayfaları tarafından “üstünkörü” şekilde tamir edildiği ve durumun Türkiye’de olan ve hakkında derdest emri olan şirket yetkilisine bildirildiği açıklandı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detayları aktaran Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, 259 yolcu ve 8 mürettebatla sefere çıkan Filo Jet’in 30 Ağustos saat 11.50 sıralarında battığını mahkemeye hatırlattı.

Polis, gemide bulunan 267 kişiden 239’unun sağ kurtarıldığını, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Polis, zanlıların “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Soruşturma kapsamında gemi kaptanının ehliyetine ilişkin araştırmaların da sürdüğünü belirten Polis, kaptanın 3 bin 500 dolar karşılığında İstanbul’daki bir aracı vasıtasıyla Honduras’tan aldığı, Yunanistan’dan denklik aldığı gemi ehliyetiyle ilgili incelemenin sürdüğünü söyledi. Kaptanın söz konusu ehliyet için KKTC’den aldığı eşlik belgesinin ise 26 Eylül 2026 tarihine kadar geçerli olduğunun belirlendiği kaydedildi.

“KIRIK KIZAK 17 HAZİRAN TARİHLİ FOTOĞRAFTA”

Soruşturmanın dikkat çeken bulgularından biri de geminin sol kızağına ilişkin oldu. Polis, geminin sol kızağının kırık olduğunun, kaptan yardımcısının telefonunda bulunan 17 Haziran 2026 tarihli bir fotoğrafta görüldüğünü açıkladı. Kaptan yardımcısının konuyla ilgili gönüllü ifade verdiğini belirten Polis, sol kızağın gemi kaptanı ve dönemin tayfaları tarafından “üstünkörü” şekilde tamir edildiğinin tespit edildiğini kaydetti. Kaptan yardımcısının durumu, Türkiye’de bulunan ve hakkında derdest emri bulunan şirket yetkilisine bildirdiği de mahkemeye aktarıldı.

Filo Jet’in 2003 yılında geçirdiği kazaya ilişkin raporların Polis Genel Müdürlüğü’ne ulaştığını belirten Polis, raporların tercüman eşliğinde inceleneceğini söyledi. Polis, soruşturma kapsamında bugüne kadar 300’ün üzerinde ifade alındığı ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

“TERSANEDEKİ BAKIM SÜRECİ DE SORUŞTURULUYOR”

Polis, geminin Adana’daki bir tersanede 30 Nisan 2026 tarihinde bakımdan geçtiğini, 2 Haziran 2026 tarihinde ise Türk Loydu tarafından sertifikalandırıldığını mahkemeye aktardı. Geminin tersanedeki bakım sürecinin de soruşturmaya dahil edildiğini belirten Polis, geminin tersaneye geldiği sırada hasarlı olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.

“MÜRETTEBAT GÖREVLERİNİ AÇIKLAYAMADI”

Mahkemede zanlı mürettebatın gemideki görev ve sorumluluklarına ilişkin de sorgulandığını söyledi. Polis, zanlı mürettebata gemideki görevlerinin sorulduğunu ancak zanlıların görevlerini açıklayamadıklarını kaydetti.

Öte yandan feribot faciası soruşturmasında ikinci kaptanın WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi.

Soruşturmanın şüphelilerinden yardımcı kaptan Merve N. Seraslan'ın 17 Haziran 2026 tarihli WhatsApp yazışmalarında "geminin sol kızağının kırıldığı ve geminin kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel bir şekilde tamir ettirildiğine" ilişkin bilgi bulunduğu belirtildi.

Yardımcı kaptanın söz konusu tamiratı bildirdiği, kaptanın ve şirketin Türkiye ayağında aranan bir yetkilinin de durumdan bilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Polis ayrıca zanlılardan birinin 7 Haziran tarihinde WhatsApp üzerinden gönderdiği görüntüde de geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü mahkemeye aktardı. Gemideki hasara ilişkin fotoğrafların başka mürettebat tarafından yardımcı kaptana iletildiği, yardımcı kaptanın da fotoğrafları şirket yetkilisine gönderdiği belirtildi.

"KAPTAN GEMİYE GELEN SULARI UMURSAMADI"

Tahkikat memuru, kaptan Mustafa Öz'ün gemiye gelen suları umursamadığı ve risk alarak gemiyi sürmeye devam ettiği yönünde kanı oluştuğunu savundu.

Mahkemede halen kayıp olarak aranan bir yolcunun yine WhatsApp üzerinden ailesine gönderdiği videoya da dikkat çekildi.

Daha önce de gündeme gelen bu videoda sol kızaktaki kırığın görüldüğü belirtilmişti.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.