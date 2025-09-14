Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 2025 Bisiklet Yol Şampiyonası dün (Pazar) gerçekleştirildi.

Lefkoşa Kuzey Çevre yolu üzerinde gerçekleştirilen yarışta kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri yarış sonrasında düzenlenen törende Bisiklet Federasyonu başkanı Besim Tel ve diğer yetkililer tarafından verildi.

BÜYÜK ERKEKLER

Emre Kaplan

Taçam Gökbörü

Buğra Cömert

GENÇ ERKEKLER

Çağan Mut

Onur Başkaş

Doruk Yücel Dolmacı

GENÇ KADINLAR

Laika Kule

KADINLAR

Sevim Yıldız

MASTER 1

Kamil Pehlivanoğlu

Edis Bağzıbağlı

Mehmet Öngün

MASTER 2

Salih Kopça

Kemal Palaz,

Murat Çiftçi

MASTER 3

Bilal Bitirim

Mehmet Metin Şenova

Bilgiç Kanal

YILDIZ A

Atlas Toto

Asım Öngün

YILDIZ B

Osman Uncu

Ahmet Altıparmak

Eren Tekkanat