Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 2025 Bisiklet Yol Şampiyonası dün (Pazar) gerçekleştirildi.
Lefkoşa Kuzey Çevre yolu üzerinde gerçekleştirilen yarışta kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri yarış sonrasında düzenlenen törende Bisiklet Federasyonu başkanı Besim Tel ve diğer yetkililer tarafından verildi.
BÜYÜK ERKEKLER
Emre Kaplan
Taçam Gökbörü
Buğra Cömert
GENÇ ERKEKLER
Çağan Mut
Onur Başkaş
Doruk Yücel Dolmacı
GENÇ KADINLAR
Laika Kule
KADINLAR
Sevim Yıldız
MASTER 1
Kamil Pehlivanoğlu
Edis Bağzıbağlı
Mehmet Öngün
MASTER 2
Salih Kopça
Kemal Palaz,
Murat Çiftçi
MASTER 3
Bilal Bitirim
Mehmet Metin Şenova
Bilgiç Kanal
YILDIZ A
Atlas Toto
Asım Öngün
YILDIZ B
Osman Uncu
Ahmet Altıparmak
Eren Tekkanat