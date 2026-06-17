Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen “Spor Dostu Kampüs Projesi” kapsamında ödüle layık görülen Yakın Doğu Üniversitesi, “Spor Dostu Kampüs” unvanını kazandı. Ödül, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde düzenlenen törende YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’a takdim edildi.

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, öğrencilerinin akademik gelişimini sağlıklı yaşam kültürü ve sporla destekleyen yaklaşımını önemli bir ödülle taçlandırdı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Spor Dostu Kampüs Ödülü”nü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde düzenlenen törende YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı. Yakın Doğu Üniversitesi, bu başarı ile Kıbrıs’ta Spor Dostu Kampüs” unvanı taşıyan ilk ve tek üniversite oldu.

45 Kriterle Değerlendirildi, Spor Dostu Olduğu Tescillendi!

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolleri doğrultusunda hayata geçirilen Spor Dostu Kampüs Projesi; üniversite öğrencilerinin fiziksel aktiviteye yönlendirilmesini, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasını ve kampüslerde spor olanaklarının geliştirilmesini hedefliyor.

Üniversiteler, spor dostu kampüs vizyonu ve stratejilerinden tesis altyapısına, öğrenci kulüplerinin etkinliklerinden sağlık ve beslenme hizmetlerine, bağımlılıkla mücadele çalışmalarından personel katılımına kadar uzanan 45 farklı kriter üzerinden değerlendiriliyor. Bu kapsamlı değerlendirme, yükseköğretim kurumlarının sporu kampüs yaşamına ne ölçüde entegre ettiğini ortaya koyuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi ise güçlü spor altyapısı, öğrenci odaklı yaklaşımı ve sporun yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesini sağlayan uygulamalarıyla dikkat çekerek bu önemli başarıya ulaştı.

Akademik Başarıyı Sporla Bütünleştiren Kampüs Yaşamı

Yakın Doğu Üniversitesi, futbol dışındaki branşlarda 1.651 lisanslı sporcusuyla Kuzey Kıbrıs’ın spor hayatına önemli katkılar sunuyor. Üniversite kampüsünde yer alan KKTC’nin ilk ve tek olimpik kapalı yüzme havuzu, uluslararası standartlardaki RA25 Spor Salonu, son teknolojiyle donatılmış Spor Kulesi ile açık hava tenis kortları, futbol ve basketbol sahaları ile öğrencilerine, sporculara ve halka hizmetine veriyor. Kampüste yer alan tenis kortları, futbol sahası ve basketbol sahaları da toplumun kullanımına ücretsiz olarak açılarak sporun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin KKTC Milli Olimpiyat Komitesi ve çeşitli spor federasyonlarıyla yürüttüğü sağlık sponsorluğu iş birlikleri de üniversitenin spor ekosistemine sunduğu desteğin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bu anlamlı ödülü, üniversitemizin spor ekosistemine katkı sunan tüm öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve çalışanlarımız adına büyük bir gururla alıyoruz.”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Spor Dostu Kampüs” unvanına hak kazanmaları ile ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak öğrencilerimizin akademik başarılarını desteklerken, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini de aynı derecede önemsiyoruz. Bu anlayışla kampüsümüzde uluslararası standartlarda spor tesisleri oluşturuyor, sporu herkes için erişilebilir hale getiriyor ve gençlerimizi aktif bir yaşam tarzına teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Layık görüldükleri ‘Spor Dostu Kampüs’ ödülünün, sahip oldukları donanımlı tesislerin yanında sporu bir yaşam kültürü olarak konumlandıran yaklaşımlarının da bir takdiri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu anlamlı ödülü, üniversitemizin spor ekosistemine katkı sunan tüm öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve çalışanlarımız adına büyük bir gururla karşılıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “YÖK tarafından verilen ‘Spor Dostu Kampüs’ unvanı, yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz bu yaklaşımın önemli bir teyididir.”

Eğitimi, sınıflarda yürütülen akademik bir süreçten çok; öğrencilerin fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimini kapsayan bütüncül bir yaşam deneyimi olarak gördüklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Bu nedenle spor, üniversitemizin eğitim anlayışının temel bileşenlerinden biridir. Kampüsümüzde oluşturduğumuz güçlü spor altyapısı, öğrencilerimizin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını, takım ruhunu geliştirmesini ve yaşam boyu sürdürecekleri bir spor kültürü edinmesini destekliyor” dedi.

“YÖK tarafından verilen ‘Spor Dostu Kampüs’ unvanı, yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz bu yaklaşımın önemli bir teyididir” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu başarıda emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de sporu kampüs yaşamımızın merkezinde tutmaya ve sağlıklı nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.