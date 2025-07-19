Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda işçi tarafını temsilen konuşan Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işveren tarafındaki iki isme sert çıktı. Serdaroğlu, Turgay Deniz ve Metin Arhun’un artık görevde olmaması gerektiğini savunarak, "İş barışını bozan iki baş aktördür" dedi.

Enflasyonla mücadelede üretimin önemine dikkat çeken Serdaroğlu, “Piyasayı nasıl ucuzlatacağız? Bu benim görevim mi? Hükümete soralım” diyerek tepkisini dile getirdi.

Serdaroğlu, işveren üzerindeki hükümet yükünün azaltılması gerektiğini söyledi ve ellerindeki tek somut verinin gerçekleşen hayat pahalılığı olduğuna vurgu yaptı. “Bu artış zaten bizim cebimizden kat kat çıkmış paralardır” diyen Hür-İş Başkanı, asgari ücretin halen bir geçim ücreti olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasında yoksulluk sınırını da gündeme taşıyan Serdaroğlu, "Bu ülkede yoksulluk sınırı 82 bin 104 TL. Ev kirası, elektrik ve su bu rakamı yukarı taşıyor" dedi. Serdaroğlu, “Bu ülkede eşitlik ilkesi varsa, hesaplanan hayat pahalılığını istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu’nun “Önemli olan piyasayı ucuzlatmaktır” sözünü de hatırlatan ve bu görevin çalışanlara değil, hükümete ait olduğunu savunan Serdaroğlu, ücret artışı öncesinde yapılan elektrik ve akaryakıt zamlarını eleştirdi.