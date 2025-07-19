Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda işveren temsilcisi Cengiz Alp, asgari ücretin toplumun geniş bir kesimini doğrudan etkilediğini söyledi.

Alp, asgari ücretin yalnızca bir rakamdan ibaret olmadığını; burslardan sosyal yardımlara kadar birçok kalemin bu rakama bağlı olduğunu savundu.

Herkesi memnun edecek bir rakam bulmanın zor olduğuna işaret eden Alp, önemli olanın adil ve dengeli bir ücret belirlemek olduğunu söyledi.

Üçüncü uyruklularla ilgili maaş düzenlemesinin yaklaşık 1,5 yıldır hayata geçirilemediğini de iddia eden Alp, bu konuda artık adım atılması gerektiğini savundu.

Güney Kıbrıs’taki maaş destek uygulamalarına da değinen Alp, hükümetin yalnızca asgari ücreti belirlemekle değil, genel yaşam koşullarını iyileştirmekle de sorumlu olduğu düşüncesini dile getirdi.