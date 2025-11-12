Rum internet gazeteleri itfaiye biriminin 60’ın üzerinde yardım çağrısı aldığına dikkat çekti. Lefkoşa'ya bağlı Lakadamya’da yoğun yağış yüzünden okul öğrencileri, otobüste mahsur kaldı, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Polis bazı noktalarda yolların su ile dolması ile sürüş güvenliği etkilendiğinden sürücülere, araç ışıklarını açık tutmaları, hız yapmamaları ve diğer araçlarla mesafeli seyretmeleri uyarısında bulundu.