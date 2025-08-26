Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda bu yıl, KKTC’deki üniversitelere 11 bin 587 öğrenci yerleşti.

Buna göre, KKTC üniversitelerinde bulunan 17 bin 17 kişilik kontenjanın yüzde 68,09’u doldu.

-Hocanın: “Kontenjanlarda yüzde 1,62’lik artış oldu”

YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın’ın verdiği bilgiye göre, geçen yıla kıyasla toplam kontenjanlarda yüzde 1,62’lik artış oldu.

Üniversitelere yerleşen öğrenci sayısında yüzde 4,87’lik (593 öğrenci) düşüş yaşandı.

Buna göre, geçen yıl 12 bin 180 öğrenci KKTC üniversitelerine yerleşirken, bu yıl yerleşen öğrenci sayısı 11 bin 587 oldu.

-LAÜ ilk sırada

YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın’ın verdiği bilgiye göre, en fazla öğrenci Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ)yerleşti.

Üniversiteler arasında en fazla öğrenci yerleşen kurum LAÜ oldu. Bu yıl LAÜ’ye 2 bin 537 öğrenci yerleşti.

Bunu 2 bin 493 öğrenciyle YDÜ ve 2 bin 271 öğrenciyle DAÜ takip etti.

-Lisansta DAÜ birinci

Lisans bölümlerinde en fazla öğrenci DAÜ’ye, ön lisans bölümlerinde en fazla öğrenci LAÜ’ye yerleşti.

Kontenjan sayısına göre yerleşme oranlarına bakıldığında ise ilk sırayı yüzde 81,39 ile LAÜ aldı.

-YKS geneli yerleştirme sonuçları

YKS genelinde yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversitelerine 502 bin 15 öğrenci (yüzde 99,4), Vakıf üniversitelerine ise 145 bin 319 öğrenci (yüzde 75,8) girdi.

Başarı sırası, barajı bulunmayan programların devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu.

Vakıf üniversitelerinin başarı sırası barajı olan programlarında doluluk oranı yüzde 72; başarı sırası barajı olmayan programlarında doluluk oranı ise yüzde 77 oldu.

YÖDAK açıklamasına göre, bu rakamlar yerleştirme sonuçlarında ekonomik koşulların öğrenci tercihlerinde ön planda olduğunu ve öğrencilerin devlet üniversitelerini tercih ettiğini gösterdi.

-Kayıtlar 1 Eylül’de

Üniversiteyi kazanan adaylar için kayıtlar 1-5 Eylül’de alınacak.

Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak açıklamaların öğrenciler tarafından takip edilmesi gerekiyor. Kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirmelerle toplam yerleşen öğrenci sayısının önceki yıla yaklaşacağı öngörülüyor.