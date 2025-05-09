Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebini görüşen Meclis komitesinin, "ret" oyu veren UBP'li üyelerini, "afişe etmesinin" ardından ilgili afişlerin parçalandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Billboardları yırtıp parçalayıp bu ayıbı örtemezsiniz!

Soru basit: Masumsanız, sahte diploma almadıysanız mahkeme önüne çıkmaktan neden kaçıyorsunuz? Milletvekili arkadaşınız suçsuzsa dokunulmazlığının kaldırılmasına neden engel oluyorsunuz?

Böyle devam ederseniz sadece Lefkoşa’da değil bu billboardları tüm ada genelinde tüm ilçelerde göreceksiniz!”