UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Manchester United, konuk ettiği Athletic Bilbao'yu mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maçın ilk yarısını konuk A. Bilbao 1 – 0 önde kapamasına karşın Manchester United ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 4 – 1 galip ayrıldı. Manchester United, yarı final ilk maçını da 3-0 kazanmıştı. Bu sonuçla Manchester United adını finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi’nin diğer yarı final rövanş maçında Bodo/Glimt ile Tottenham Norveç’te karşı karşıya geldiler.

İlk devresi 0 – 0 biten karşılaşmanın 2. yarısında Tottenham arka arkaya bulduğu gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrılarak final biletini aldı. İki takım arasındaki ilk maçı da Tottenham 3 – 1 kazanmıştı.

Final 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mamés Stadyumu'nda oynanacak.