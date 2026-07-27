Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Ediz Kanatlı, sivil toplum örgütleri ve sendikaların, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya gelişi nedeniyle düzenleyeceği karşılama etkinliklerine katılacaklarını bildirdi.

Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, Güç-Sen’in, her zaman toplumsal hareketin ön saflarında yer aldığını ifade ederek, sendikanın, işçi, emekçi hakları, demokratikleşme, dünya ile bağ kurma gibi değerlere sahip çıktığını kaydetti.

“Bizler, doğrudan ticaret ve doğrudan seyahatten yoksun bir ülkede görev yapan gümrük çalışanlarıyız. Bunun değişmesini istemek ilerici bir adımdır ve sendikamız ilerici bir sendikadır.” diyen Kanatlı, “dünya ile bütünleşme, direk ticaret ve geleceğin çözümde olduğu” görüşünü belirtti.