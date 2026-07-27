Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyareti sürecinde, iki eşit egemen devlet ilkesinden taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Sencer yaptığı yazılı açıklamada, Guterres’in 16 yıl aradan sonra adaya gerçekleştirdiği üç günlük ziyaretin neden yapılacağının ve hangi amaca hizmet edeceğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

Annan Planı’nın sonuçsuz kaldığını, Crans-Montana sürecinin “Rum tarafının tutumu” nedeniyle çöktüğünü ifade eden Sencer, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin kabul edilebilir çözümün iki eşit devlet temelinde olabileceğini uluslararası kamuoyuna birçok kez açıkladığını kaydetti.

Sencer, bu tutumdan geri adım atılmasının “ciddiyetsizlik” olarak değerlendirilebileceğini ve iki devletin itibarına zarar vereceğini belirtti.

Olası bir çözüm kapsamında NATO benzeri yeni bir güvenlik yapısının gündeme getirilebileceğine ilişkin değerlendirmelere değinen Sencer, Kıbrıs’taki meselenin iki farklı milletin aynı topraklarda birlikte yaşamasıyla ilgili olduğunu belirterek, bu tür güvenlik modellerinden bahsetmenin “anlamsız” olduğunu ifade etti.