Girne’de kıskançlık yüzünden aralarında tartışma çıkan Halil Şahbudak kız arkadaşının yüzüne yumruk attı boğazını sıktı. Yapılan şikayet üzerine tutuklanan zanlı Şahbudak işlediği suçu itiraf etti.

Müşteki doktor kontrolünden geçirilerek gerekli darp raporu temin edildi.

‘Ciddi darp’ suçlarından aleyhinde başlatılan soruşturma tamamlanan zanlı teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı Halil Şahbudak’ın ‘Ciddi darp’ suçundan tutuklandığını söyledi.

Yapılan sorgulamada zanlının işlediği suçu itiraf ettiğini kaydeden Yıldız, KKTC vatandaşı olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 70 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 400’er bin TL kefalet senedi imza ederek serbest yargılanmasına emir verdi.