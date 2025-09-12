Girne’de 3 Eylül 2025 tarihinde Suat Günsel Hastanesi’ne bırakılan Şadi Ceylan’ın ölümüne ilişkin tutuklanan Emrah Özdemir ve Cihangir Kulaksız hakkındaki soruşturma tamamlandı.

‘Tedbirsizlik ve ihmalkârlık sonucu ölüme sebebiyet verme’ ve ‘insan kaçakçılığı’ suçlarından tutuklanan zanlılar, teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis Çavuşu, yasa dışı yollardan zanlı Cihangir Kulaksız’ın kullanımındaki TIR’a saklanarak adaya giriş yapan Şadi Ceylan’ın sıcağa maruz kalarak hayatını kaybettiğini, kesin ölüm sebebinin ise gelecek raporla netlik kazanacağını aktardı.

KULAKSIZ SUÇLARINI İTİRAF ETTİ

Polis, zanlı Emrah Özdemir’in Beyköy’de alıkonulduğunu, zanlı Cihangir Kulaksız’ın ise Türkiye’ye dönüş bileti alıp kaçmak isterken işvereni tarafından polise teslim edildiğini belirtti.

Polis, zanlı Kulaksız’ın suçlarını itiraf ettiğini, zanlı Özdemir’in ise kabul etmediğini söyledi. Olayla ilgili iki kamera kaydının incelenmekte olduğunu kaydeden Polis, Ceylan’ın cansız bedeninin Karakum yakınlarında dorseden çıkarılarak hastaneye götürüldüğünü, ancak zanlıların burada polisi beklemek yerine kaçtıklarını ifade etti.

ÖZDEMİR’İN SABIKA DOSYASI KABARIK

Polis, zanlı Emrah Özdemir’in birçok sabıka dosyası bulunduğunu belirterek, 2020 yılında ‘askeri yasak bölgeyi ihlal’ ve ‘uyuşturucu’, 2024 yılında ise Mağusa Limanı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan çıkış yapma ve ‘mahkeme emrine riayetsizlik’ suçlarından dosyalarının olduğunu kaydetti.

Soruşturmanın, zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden polis, Özdemir’in KKTC vatandaşı, Kulaksız’ın ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup ülkede turist statüsünde bulunduğunu söyledi. Zanlıların serbest kalmaları halinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etme ihtimallerine dikkat çekerek, her iki zanlının da 60 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerini talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak, zanlıların mahkûm olmaları halinde ciddi hapis cezaları alabileceklerine dikkat çekti. Hacımulla, davaları görüşülünceye kadar zanlıların 60 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerine emir verdi.