Gönyeli–Alayköy Belediyesi, Yılmazköy’de, meydan olarak da kullanılabilecek yeni bir aktivite alanı hayata geçirmek için çalışma başlattığını duyurdu.

Gönyeli–Alayköy Belediyesi Başkan Hüseyin Amcaoğlu, yazılı açıklamasında, Yılmazköy Spor Kulübü karşısında planlanan proje kapsamında, yaklaşık 30 araç kapasiteli ve aynı zamanda meydan olarak da kullanılabilecek 970 metrekarelik bir alanın bölgeye kazandırılacağını kaydetti.

Amcaoğlu, söz konusu alanın yalnızca otopark olarak değil, gerektiğinde etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek esnek bir yaşam alanı olarak tasarlandığını, alan çevresinde kaldırım düzenlemelerinin sürdüğünü, girişlerin ana yol yerine tali yoldan verilmesinin planlandığını, böylece trafik akışının rahatlatılması ve güvenliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bitkilendirme çalışmalarıyla araç park alanlarının geniş taçlı ağaçlarla gölgelendirilmesinin planlandığını belirten Amcaoğlu, girişteki üçgen alanda ise görüş açısını kapatmayan estetik bir peyzaj düzenlemesi yapılacağını kaydetti.

Amcaoğlu, kentte sadece bugünü değil yarını planlayarak hareket ettiklerini; daha düzenli, güvenli ve işlevsel yaşam alanları oluşturmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.