Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Yılmazköy-Çamlıbel Anayolunun bazı bölümleri dere taşkını nedeniyle su altında kaldığından yolun trafik akışına kapatıldığı bildirildi.
Ayrıca Pınarbaşı-Şirinevler Anayolunun, Göçeri mevkiinde dere taşkını nedeniyle yol su altında kaldığından, yolun Dağyolu köyü ikinci kavşağı ile Şirinevler köy girişi arasının trafik akışına kapatıldığı kaydedildi.