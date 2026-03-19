Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin "yasadışı ve kişilere özel uygulamalar" yaptığını iddia etti.

Kamu Görevlileri Yasası’nın "131. Maddesi gereği olan Teknik Kurulu toplamadan, küçük çocuğa cinsel taciz suçundan hükümlü bulunan kişi dahil bazı 'özel' mahkumların bayramdan önce tahliye edilmesi için Bakanlar Kurulu’nun Şartı Tahliye Tüzüğü ve Cezaevleri Tüzüğü’nde değişiklik yaptığını" ileri süren Bengihan şu iddialada bulundu:

“Mevcut Şartlı Tahliye Tüzüğüne göre cezasının 1/2’sini çeken kriterleri uyan mahkumlar Şartlı Tahliye Kurulu’na başvuru hakkı kazanırken tüzükte yapılan değişiklikle bu oran 1/3 olarak düzenlenmiştir. Bu tüzük UBP-DP-YDP Hükümeti döneminde, yedinci kez değişikliğe uğramıştır. Ayrıca Cezaevleri Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle cezaevi müdürünün yetkisinde olan iki yıldan az ceza alanlara ayda beş gün bağışlama süresi iki gün eklenerek yedi güne çıkarılmak istenmiş, bunu da beceremeyerek Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik tüzüğüne iki gün olarak hatalı yazılmıştır. Üç ay önce emekli olan cezaevi müdürünün yerine yeni müdür henüz atanmadığından şartlı tahliye kuruluna gidecek raporların müdür tarafından hazırlanması koşul iken, tek başına rapor hazırlama yetkisi bulunmayan, cezaevinin sevk ve idaresi için İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen 2. derece amir yardımcısının imzasıyla işlemler yapılıp mahkumlar tahliye edilmek istenmektedir.”

Bu uygulamayı “yargının yetkisine müdahale” olarak değerlendiren Bengihan, bunun "mahkumlar arasında eşitsizlik ve adaletsizlik yaratacak ve toplum vicdanını rahatsız edecek" nitelikte olduğunu savundu.

Bengihan, bu tür uygulamalar karşısında sessiz kalmayacaklarını da kaydetti.