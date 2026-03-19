21 Mart Down Sendromu Farkındalık Haftası kapsamında, Grand Sapphire Resort anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliğine daha ev sahipliği yaptı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen organizasyonda, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ağırlandı.

Sapphire ailesi tarafından kapıda karşılanan özel misafirler, gün boyunca düzenlenen etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı. Pasta kesimiyle başlayan program; sinema gösterimi ve çeşitli eğlenceli aktivitelerle devam etti. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, katılımcılara hem keyifli hem de duygusal anlar yaşattı.

Etkinlikte konuşan Grand Sapphire Resort Genel Müdürü Ogün Özata, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayarak, “Toplumun her kesimine dokunan projeler üretmek ve farkındalık yaratmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bu özel haftada misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her zaman yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kurum sorumlusu Bahar Özergin Boğaç ise organizasyona sağlanan destekten dolayı Sapphire ailesine teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrenciler için son derece kıymetli olduğunu ifade etti.