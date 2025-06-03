Tanıtım gecesinde Yılmaz Kalfaoğlu, kitabın ortaya çıkış sürecini paylaşacak, katılımcılarla anılarını sohbet havasında anlatacak ve kitaplarını imzalayacak.

1946 doğumlu Kalfaoğlu’nun çocukluğu, Klasik Türk Müziği ezgileriyle şekillendi. Ancak gençlik yıllarına gelindiğinde, dönemin yükselen müzik akımları olan rock’n roll, rock ve çok sesli popüler müzikle tanışarak müzikal yönünü Batı ve Türkiye’nin çağdaş tarzlarına doğru çevirdi. Bu dönüşümün merkezinde ise yazarın bir dönüm noktası olarak gördüğü “beyaz gitar” yer alıyor.

Bu gitarı almasının ardından Ferahzat Gürsoy ve iki Kıbrıslı Ermeni müzisyenle birlikte kurduğu “The Lightnings” grubu, Kalfaoğlu’na göre Kıbrıs’ın ilk rock grubu olma özelliğini taşıyor.

Kitap, yalnızca müzikle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda yazarın aile yaşantısını, o dönem Kıbrıslı Türklerin gündelik yaşamını ve yaşanan ekonomik zorlukları da içtenlikle aktarıyor. Yazar, geçmişe dair anlatılarında birlikte müzik yaptığı ancak bugün artık hayatta olmayan yakın akraba ve dostlarına da içten bir selam gönderiyor. Bu yönüyle eser, hem bireysel bir anı kitabı hem de Kıbrıs’ın sosyo-kültürel tarihine ışık tutan bir belge niteliği taşıyor.