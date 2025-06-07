Kıbrıslı müzisyen ve yazar Yılmaz Kalfaoğlu'nun, Kıbrıs'ta sahneye çıkan ilk rock gruplarının kuruluş hikâyelerini anlattığı “O Beyaz Gitar” kitabı tanıtıldı.

Geçtiğimiz günlerde Rüstem Kitabevi’nde yer alan tanıtım ve imza gecesine, Kıbrıs’ın ilk rock grubu The Lightnings’i birlikte kurduğu Ferahzat Gürsoy’un yanı sıra, Ayhatun Ateşin, Ahmet Okan, Ziynet Sali, Erkan Erzurumlu, Nafiz Dölek, Süleyman Akosman ve Cem Kalfaoğlu gibi müzisyen ve sanatçılar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, müzikseverler katıldı.

Etkinlikte kitap ile ilgili kısa bir konuşma yapan Yılmaz Kalfaoğlu, 1960’ların müzik ortamını; The Lightnings’in Bayrak Kuartet’e, Bayrak Kuartet’in ise Sıla 4’e evirilmesi sürecini anlattı.

Kalfaoğlu ayrıca, kitabın satışından elde edilecek gelirin tamamını Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Alzheimer Derneği'ne bağışlayacağını belirtti.

Yılmaz Kalfaoğlu’nun ardından söz alan Ferahzat Gürsoy da, Kalfaoğlu ile The Lightnings’i nasıl kurduklarını anlatırken; Kalfaoğlu’nun 16 yaşındayken satın aldığı Hofner marka “Beyaz gitar”ın, Kıbrıs Türk rock ve popüler müzik tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu, bir nevi başlangıç teşkil ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Kalfaoğlu, 1960’lı yıllarda Bayrak Kuartet tarafından yorumlanan şarkılardan oluşan kısa bir dinleti sundu.

Gecenin devamında mikrofona geçen Yılmaz Canıtez ise, Kalfaoğlu’nun yayına hazırladığı ikinci kitabı “Gitarla Türk Müziği Şarkıları”ndan parçalar seslendirdi.

Yılmaz Kalfaoğlu'na, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Alzheimer Derneği temsilcileri tarafından teşekkür belgesi sunuldu.