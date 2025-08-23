Bazen evimizin köşesindeki sıradan bir taş, milyonluk bir hazineye dönüşebilir. Bunun en büyük örneği Romanya’da yaşandı.

DEĞERİ 1 MİLYON EURO

Ülkenin güneydoğusundaki Colti köyünde bir kadın, 3.5 kilogram ağırlığındaki bir taşı akarsu yatağından bulup kapı altına kapı desteği olarak koydu. Ne var ki bu taş, dünyadaki en büyük bütün amber parçalarından biri çıktı ve değeri tam 1 milyon euro olarak hesaplandı.

Aslında amber, milyonlarca yıl önce ağaçlardan sızan reçinenin fosilleşmiş hali. Sıcak, kırmızımsı tonlarıyla değerli taş olarak biliniyor. Colti ve Buzau Nehri çevresi, 1920’lerden beri amberin çıkarıldığı bölgeler arasında yer alıyor ve özellikle “rumanite” türü, derin kırmızı tonlarıyla koleksiyoncuların gözdesi.

HIRSIZLARIN BİLE DİKKATİNİ ÇEKMEDİ

Kadın, taşın gerçek değerini hiç fark etmeden onu yıllarca kapısı çarpmasın diye önüne koyarak kullandı. Hatta eve giren hırsızların bile dikkatini çekmedi.

70 MİLYON YAŞINDA OLABİLİR

Kadın 1991’de hayatını kaybettikten sonra, evi miras alan yakınları taşın sıradan bir kapı desteği olmadığını fark etti. Amber, Romanya devleti tarafından satın alındı ve Polonya’daki Krakow Tarih Müzesi uzmanları tarafından incelendi. Analizler, taşın 38 ila 70 milyon yıl arasında bir yaşta olduğunu ortaya koydu.

Buzau İl Müzesi Müdürü Daniel Costache, “Bu keşif hem bilimsel hem de müze açısından büyük önem taşıyor” dedi. Amber parçası, 2022’den bu yana ulusal hazine statüsüyle Buzau Müzesi’nde sergileniyor.