İngiltere Kralı III. Charles’a ait bir tutam saç, yaklaşık 8 bin sterlin (yaklaşık 450 bin TL) bedelle satışa çıkarıldı. 1960’ların başında Charles henüz prensken kesilen bu saçın, ilk kez satışa sunulmasıyla koleksiyon dünyasında büyük ilgi uyandığı belirtildi.

Söz konusu saç örneği, uzun yıllar kraliyet ailesine hizmet eden berber George Crisp’in kişisel koleksiyonunda yer alıyordu. Crisp, 1929–1971 yılları arasında sarayda görev yaptı ve bu süreçte Kral VI. George ile Kraliçe II. Elizabeth’in oğulları Charles, Andrew ve Edward’ın saç ve sakallarını kesen isim olarak biliniyordu.

Saçın satışından sorumlu Paul Fraser Collectables sözcüsü, parçanın koleksiyon değeri açısından son derece nadir olduğunu ifade etti. Sözcü, “Bu parçanın nadirliği eşi görülmemiş. Kraliçe II. Elizabeth’in saltanatı döneminde satışa çıkan benzer bir saç tutamı bilinmiyor. Yaşayan bir İngiliz hükümdarına ait saçın satışa sunulması ise ilk kez oluyor” açıklamasında bulundu.