Avrupa’nın en popüler şans oyunlarından biri olan EuroMillions, 19 Ağustos Salı günü düzenlenen çekilişte tarihi bir rekora imza attı. 250 milyon Euro’luk yani yaklaşık 11,9 milyar TL devasa ikramiye Fransa’dan oynanan bir bilete çıktı. Fransız Şans Oyunları Kurumu (FDJ), kazanan biletin ülkede satıldığını resmen duyurdu.

Avrupa genelinde milyonlarca kişinin katıldığı çekilişte şanslı kombinasyon şu sayılardan oluştu:

24 – 31 – 34 – 41 – 43 ve yıldız numaraları 6 ile 8. Dev ödülü kazanan talihlinin, ikramiyeyi resmen alabilmesi için 60 gün içerisinde başvuru yapması gerekiyor.

EuroMillions’ta ikramiye tavanı 250 milyon Euro ile sınırlandırılıyor. Bu astronomik rakam daha önce sadece iki kez kazanılmıştı:

Mart 2025’te Avusturya

Haziran 2025’te İrlanda

Fransa, bu büyük başarıya ulaşan üçüncü ülke oldu. Daha önce Fransa’daki en yüksek ikramiye, 2021 yılında Tahiti’de kazanılan 220 milyon Euro idi. Yeni çekiliş, ülke tarihinde “ulusal rekor” olarak kayıtlara geçti.