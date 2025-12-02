Başkent Caracas’ta düzenlenen Bolivarcı Topluluk Komutanlarının geniş katılımlı yemin töreni, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun sahneye çıkmasıyla farklı bir havaya büründü. Maduro, kendi sözlerinin remiks versiyonunun çaldığı esnada binlerce destekçisinin karşısında dans ederek ABD’ye “barış istiyoruz” mesajı verdi. “Savaş mı? Asla. Savaşa hayır, barış lütfen” ifadeleri, kalabalığın coşkusunu artırdı.

Konuşmasında Venezuela halkının büyük bölümünün “emperyalist askeri bir tehdidi” kabul etmediğini belirten Maduro, yüzde 94’lük bir kesimin bu duruşu açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi. Farklı görüşlerden vatandaşların bu konuda tek ses olduğunu söyleyen Maduro, halkın ülkeyi savunmak için her türlü saldırıya karşı durmaya hazır olduğunu ifade etti.

Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’e bağlılık yemini de eden Maduro, “Gerekirse hayatım pahasına da olsa sizlere sadık kalacağıma yemin ediyorum. Sizi yüzüstü bırakmayacağım” sözleriyle devam etti. Ülkede barış ve ulusal birlik ruhunun güçlü olduğunu belirten Maduro, gönüllü milislerin ve halkın haftalardır seferber durumda olduğunu söyledi.





Venezuela’nın 22 haftadır psikolojik bir savaşla karşı karşıya olduğunu dile getiren Maduro, ordu, polis ve halkın katıldığı tatbikatların savunma kapasitesini “örnek seviyeye” taşıdığını ifade etti.

Törenle aynı saatlerde Caracas’ın ana caddelerinde yürüyüş düzenleyen Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) üyeleri ise ellerinde ulusal bayraklar ve Maduro posterleriyle ABD’nin Karayipler’deki askeri faaliyetlerini protesto etti.

Bölgede gerilimin son dönemde artmasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı ordunun daha etkin kullanılmasını öngören kararnameyi devreye sokması etkili oldu. Bu kapsamda, ağustos sonunda Venezuela açıklarına savaş gemileri ve bir denizaltı gönderildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun “Venezuela’da rejim değişikliği dahil her türlü operasyona hazır” olduğunu söylemişti.

Maduro ise buna karşılık yaklaşık 4,5 milyon milisi seferber ettiğini ve ülkenin herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. ABD’nin “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle Venezuela açıklarında tekneleri hedef almaya devam etmesi, hem Caracas yönetiminden hem de uluslararası çevrelerden tepki çekti. Eleştirilerde, bu saldırıların “uluslararası hukuka aykırı” olduğu vurgulandı.

Son olarak ABD’nin dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’u ve beraberindeki saldırı grubunu Latin Amerika bölgesine göndermesi, bölgede askeri hareketliliği daha da artırdı.