İsviçre Alpleri’nin ortasında, modern dünyanın etkilerinden büyük ölçüde uzak kalmış küçük bir dağ köyü var: Gimmelwald. Masalsı görünümüyle dikkat çeken köyde motorlu araç kullanımı tamamen yasak. Ahşap dağ evleri, çiçeklerle süslü pencereleri ve sokaklarda sıkça görülen keçileriyle geleneksel Alp yaşamı sürdürülüyor. Köyün nüfusu 130 kişi.

Bern’e yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Gimmelwald, Lauterbrunnen Vadisi’nin sonunda yer alıyor. Bölgede müze ya da zincir mağaza bulunmuyor. Ziyaretçiler, köyün dar sokaklarında yürüyerek manzarayı izleyebiliyor ve yerel halkın evlerinin önüne kurduğu dürüstlük tezahlarından peynir, reçel ve çeşitli el işi ürünler satın alabiliyor. Bu tezgâhlarda görevli bulunmuyor; ödemeler para kutusuna bırakılarak yapılıyor.

Köyün araçsız yapısı nedeniyle Gimmelwald’a yalnızca Stechelberg’deki teleferik hattıyla ulaşılabiliyor. Interlaken’den teleferik istasyonuna yaklaşık 30 dakikada gidiliyor. Ardından beş dakikalık teleferik yolculuğuyla köye çıkılıyor.

Kış mevsiminde Gimmelwald, İsviçre’nin önemli kayak alanlarına yakın konumuyla öne çıkıyor. Stechelberg’den Mürren’e ve daha yukarıdaki Schilthorn’a uzanan teleferik hattı, her seviyeye uygun kayak pistlerine erişim sağlıyor. Bu nedenle bölge, kış sporları için tercih edilen duraklar arasında yer alıyor.

Gimmelwald’da konaklayacak ziyaretçilerin kış aylarında düşük sıcaklıklara karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Sert soğuklara rağmen köy, Alpler’in en az değişime uğramış yerleşimlerinden biri olarak dikkat çekiyor ve bölgeye gelenler için geleneksel Alp yaşamını yakından görme imkanı sunuyor.