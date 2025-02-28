Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezon yarış festivali, “Race Fest” organizasyonu ile başlıyor. Hem “Auto Show” hem de “Time Attack” yarışlarının yapılacağı organizasyon 2025 sezonunun ilk etkinliği olacak. Yine Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğunda gerçekleştirilecek 2025 sezonu, “2025 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Time Attack Şampiyonası” adıyla anılacak.

Mobile Link Phone Shop’un ana sponsorluğunda yapılacak sezonun ilk yarışı oldukça yoğun katılımlı bir etkinliğe sahne olacak. Tuning Torch, Etik Hastanesi, Capital Radio, Pizza Town, Kaan Motors, Zinc Plating Cyprus, M.Tangül Drumming ve Akeler Farm’ın katkılarıyla ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon Cemsa Sporting Center’de olacak.

2 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirecek olan organizasyonda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik şeklinde olacak. 11.00’te kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak ve 14.00’te “Time Attack” yarışı başlayacak.

ÖN KAYITLAR 81’E ULAŞTI

Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte ön kayıtlar 8’i kadın olmak üzere 85’e ulaştı.

Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker, Elektrikli araçlar ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı “Extreme” sınıfı ile Kadınlar sınıfı da olacak ve toplamda 6 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için ter dökecek. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca seyircilerin oldukça ilgiyle izlediği Drift gösterisi de yapılacak.