Ayaklı Gazete’ye ulaşan Yıldırım köyü sakini bazı velilerimiz, köylerindeki okul binasının acil tadilata ihtiyaç duyması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapatıldığını ve tadilat için İhaleye çıkıldığını belirtiler. Ancak ihaleyi kazanan Burak İnşaat firmasına bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihale teslim edilmediğini ifade eden veliler isyanlarını şöyle paylaştılar:

Yıldırım Mustafa Kemal İlkokulu, Mayıs ayında tadilat sebebiyle eğitime kapatılmıştır. Bu süreçte köyümüzdeki çocuklarımız, Akova Mustafa Kemal İlkokulu’nda eğitimlerine devam etmiştir.

Okulların kapanmasıyla birlikte ihale sonuçlanmış ve Burçin Burak – Burak İnşaat firmasına verilmiştir.

Bugün, 20 Ağustos 2025 itibarıyla, ihale Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihaleyi kazanan Burak İnşaat’a teslim edilmemiştir. Bu nedenle tadilat süreci henüz başlamamıştır.

Tadilat bitene kadar çocuklarımız Akova Mustafa Kemal İlkokulu’nda eğitimlerine devam edecektir. Ancak burada yeterli sınıf bulunmadığından, sınıflar birleştirilerek eğitim sürdürülmektedir. Biz veliler olarak bu durumu kabul etmiyoruz.

Köy okulumuzun en kısa zamanda tadilat edilip eski düzenine kavuşmasını istiyoruz. Ayrıca köy okulumuzun kapatılmasının söz konusu olmadığını bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Özetle; okulumuz ihaleye çıkarılmış, Burak İnşaat’a verilmiştir. Ancak Burak İnşaat, bakanlığın işi kendilerine teslim etmediğini söylemektedir.

Bakanlık ise daha önce teslim edilen işleri Burak İnşaat’ın tamamlamadığı gerekçesiyle okulumuzu teslim etmediklerini ifade etmektedir.

Firma ise “Madem önceki işleri bitirmediğim için teslim yapılmıyor, o halde neden bu ihaleyi bana verdiniz?” demektedir.

Sonuç olarak, bakanlık ile firma arasında bir anlaşmazlık bulunmaktadır. Bu anlaşmazlığın mağdurları ise bizim çocuklarımız olmaktadır.

Kesinlikle, Yıldırım Köyü halkı ve okul aile birliğindeki biz Yıldırımlılar, çocuklarımızın iki sınıfın bir arada ders yapmasına ve okulların birleştirilmesine karşıyız.

Okulumuzun eski düzenine dönmesini ve tekrar eğitime kazandırılmasını istiyoruz. Eğitim Bakanlığımızın en kısa sürede bu duruma bir çözüm bulmasını ve okulumuzun tadilatının tamamlanmasını talep ediyoruz.”