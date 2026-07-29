Ülke futbolumuzda 2026-27 sezonun en dikkat çekici transferlerinden biri Süper Ligin Girne bölgesi takımı Alsancak Yeşilova tarafından gerçekleştirildi.

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü, uluslararası arenada önemli başarılara imza atan Nijeryalı golcü Junior Ajayi’yi renklerine bağladı. Ajayi dün Yeşilova Başkanı Redif Nurel ile bazı yöneticiler eşliğinde imzayı attı.

Kariyeri Kupalarla Dolu Junior Ajayi, Afrika’nın en büyük kulüplerinden Al Ahly formasıyla dikkat çekici başarılara ulaştı:

2× CAF Şampiyonlar Ligi Şampiyonu (2019-20, 2020-21)

4× Mısır Premier Ligi Şampiyonu (2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20)

2× Mısır Kupası Şampiyonu (2016-17, 2019-20)

2× Mısır Süper Kupası Şampiyonu (2018, 2019)

2× CAF Süper Kupa Şampiyonu (2020-21, 2021-22)

2016 Rio Olimpiyat Oyunları Bronz Madalyası (Nijerya U23)

2015 Afrika U23 Uluslar Kupası Şampiyonu (Nijerya U23)

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Üçüncülüğü (Al Ahly)