Birinci Medya Kurumu Onursal Başkanı Tekin Birinci, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Tekin Birinci’nin oğlu ve Birinci Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci, babasının vefat haberini sosyal medyadan paylaştığı mesajında duyurdu.

Ertan Birinci mesajında; “Onu kaybetmek çok acı. Bugün hayata veda etti maalesef. Ailece çok üzgünüz. Allah gani gani rahmet eylesin. Hakkını hiçbirimiz ödeyemeyiz. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesi verdiği yıllarda Türk Mukavemet Teşkilatı’nda da görev yapan Tekin Birinci, 1958 yılında başladığı ticaret hayatında da önemli başarılar elde etmişti.