Hakemler: Ali Özer, Yusufcan Dönder, Mehmet V. Çelik

A. Yeşilova: Aykut Kıratlı, Billy Mehmet(Halit Şakalak), Tamer, Abdullah (Dk.90 Arda Ateş), Fidelis Iria, Emmanuel Lawal, Cemal Yaşınses, Eyyüp, Mert Nurel, Vakkas, Jonathan Weston.

Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Çağlar, Yusuf, Okan (Yunus), İbrahim (Ozan), Tacettin (Tugay), Abdullah, Mustafa(Dk.46 Ömer (Dk.72 Eren), Miracle Nwaorisa, Ousman Sillah, Tony E. Obia

Goller: Dk.12 Jonathan Weston, Dk.84 Halt Şakalak, Dk.90+4 Cemal Yaşınses (Alsancak Yeşilova) – Dk.16 Tony Ejike Obia, Dk.81 Miracle Nwaorisa (Mesarya)

Kırmızı Kart: Dk.32 Ousman Sillah (Mesarya)

Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda yer alan karşılaşmayı ev sahibi Yeşilova uzatmada bulduğu golle 3-2 kazandı. Yeşilova 12’nci dakikada Weston ile öne geçerken, Mesarya 16’ncı dakikada Tony ile skoru 1-1 yaptı. 32’nci dakikada Mesarya’dan Sillah çift sarı kart sonucu oyun dışında kaldı. 81’inci dakikada Mesarya, Miracle ile 2-1 üstünlük yakalasa da 84’te Halit ve 90+4’üncü dakikada Cemal Yaşınses’in golleri maçı 3-2’lik skorla Yeşilova’ya kazandırdı. Alınan bu sonucun ardından Alsancak Yeşilova 12 puana yükselirken, Mesarya 0 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Yeşilova, Lefke’ye konuk olacak. Mesarya ise Mağusa Türk Gücü’nü ağırlayacak.

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Cihangir GSK

9

8

0

1

29

13

16

24

2.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

9

6

3

0

25

7

18

21

3.

Doğan Türk Birliği

9

6

3

0

23

12

11

21

4.

Dumlupınar TSK

9

5

1

3

18

11

7

16

5.

Mağusa Türk Gücü

9

4

2

3

18

16

2

14

6.

Çetinkaya TSK

9

4

1

4

21

18

3

13

7.

Esentepe KKSK

9

3

3

3

17

16

1

12

8.

Alsancak Yeşilova SK

9

3

3

3

20

23

-3

12

9.

Lefke TSK

9

3

3

3

9

14

-5

12

10.

Yenicami AK

9

2

5

2

17

14

3

11

11.

Küçük Kaymaklı TSK

9

3

2

4

14

11

3

11

12.

Gönyeli SK

9

3

2

4

13

22

-9

11

13.

Karşıyaka SK

9

2

4

3

22

25

-3

10

14.

Mormenekşe GBSK

9

3

1

5

14

23

-9

10

15.

Yeniboğaziçi DSK

9

0

1

8

11

28

-17

1

16.

Mesarya SK

9

0

0

9

10

28

-18

0