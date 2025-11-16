Stat: M. Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Ali Özer, Yusufcan Dönder, Mehmet V. Çelik

A. Yeşilova: Aykut Kıratlı, Billy Mehmet(Halit Şakalak), Tamer, Abdullah (Dk.90 Arda Ateş), Fidelis Iria, Emmanuel Lawal, Cemal Yaşınses, Eyyüp, Mert Nurel, Vakkas, Jonathan Weston.

Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Çağlar, Yusuf, Okan (Yunus), İbrahim (Ozan), Tacettin (Tugay), Abdullah, Mustafa(Dk.46 Ömer (Dk.72 Eren), Miracle Nwaorisa, Ousman Sillah, Tony E. Obia

Goller: Dk.12 Jonathan Weston, Dk.84 Halt Şakalak, Dk.90+4 Cemal Yaşınses (Alsancak Yeşilova) – Dk.16 Tony Ejike Obia, Dk.81 Miracle Nwaorisa (Mesarya)

Kırmızı Kart: Dk.32 Ousman Sillah (Mesarya)

Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda yer alan karşılaşmayı ev sahibi Yeşilova uzatmada bulduğu golle 3-2 kazandı. Yeşilova 12’nci dakikada Weston ile öne geçerken, Mesarya 16’ncı dakikada Tony ile skoru 1-1 yaptı. 32’nci dakikada Mesarya’dan Sillah çift sarı kart sonucu oyun dışında kaldı. 81’inci dakikada Mesarya, Miracle ile 2-1 üstünlük yakalasa da 84’te Halit ve 90+4’üncü dakikada Cemal Yaşınses’in golleri maçı 3-2’lik skorla Yeşilova’ya kazandırdı. Alınan bu sonucun ardından Alsancak Yeşilova 12 puana yükselirken, Mesarya 0 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Yeşilova, Lefke’ye konuk olacak. Mesarya ise Mağusa Türk Gücü’nü ağırlayacak.

Foto: Yeşilova

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

