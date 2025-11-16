Stat: M. Hidayet Çağlar Stadı
Hakemler: Ali Özer, Yusufcan Dönder, Mehmet V. Çelik
A. Yeşilova: Aykut Kıratlı, Billy Mehmet(Halit Şakalak), Tamer, Abdullah (Dk.90 Arda Ateş), Fidelis Iria, Emmanuel Lawal, Cemal Yaşınses, Eyyüp, Mert Nurel, Vakkas, Jonathan Weston.
Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Çağlar, Yusuf, Okan (Yunus), İbrahim (Ozan), Tacettin (Tugay), Abdullah, Mustafa(Dk.46 Ömer (Dk.72 Eren), Miracle Nwaorisa, Ousman Sillah, Tony E. Obia
Goller: Dk.12 Jonathan Weston, Dk.84 Halt Şakalak, Dk.90+4 Cemal Yaşınses (Alsancak Yeşilova) – Dk.16 Tony Ejike Obia, Dk.81 Miracle Nwaorisa (Mesarya)
Kırmızı Kart: Dk.32 Ousman Sillah (Mesarya)
Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda yer alan karşılaşmayı ev sahibi Yeşilova uzatmada bulduğu golle 3-2 kazandı. Yeşilova 12’nci dakikada Weston ile öne geçerken, Mesarya 16’ncı dakikada Tony ile skoru 1-1 yaptı. 32’nci dakikada Mesarya’dan Sillah çift sarı kart sonucu oyun dışında kaldı. 81’inci dakikada Mesarya, Miracle ile 2-1 üstünlük yakalasa da 84’te Halit ve 90+4’üncü dakikada Cemal Yaşınses’in golleri maçı 3-2’lik skorla Yeşilova’ya kazandırdı. Alınan bu sonucun ardından Alsancak Yeşilova 12 puana yükselirken, Mesarya 0 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Yeşilova, Lefke’ye konuk olacak. Mesarya ise Mağusa Türk Gücü’nü ağırlayacak.
Foto: Yeşilova
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
9
|
8
|
0
|
1
|
29
|
13
|
16
|
24
|
2.
|
9
|
6
|
3
|
0
|
25
|
7
|
18
|
21
|
3.
|
9
|
6
|
3
|
0
|
23
|
12
|
11
|
21
|
4.
|
9
|
5
|
1
|
3
|
18
|
11
|
7
|
16
|
5.
|
9
|
4
|
2
|
3
|
18
|
16
|
2
|
14
|
6.
|
9
|
4
|
1
|
4
|
21
|
18
|
3
|
13
|
7.
|
9
|
3
|
3
|
3
|
17
|
16
|
1
|
12
|
8.
|
9
|
3
|
3
|
3
|
20
|
23
|
-3
|
12
|
9.
|
9
|
3
|
3
|
3
|
9
|
14
|
-5
|
12
|
10.
|
9
|
2
|
5
|
2
|
17
|
14
|
3
|
11
|
11.
|
9
|
3
|
2
|
4
|
14
|
11
|
3
|
11
|
12.
|
9
|
3
|
2
|
4
|
13
|
22
|
-9
|
11
|
13.
|
9
|
2
|
4
|
3
|
22
|
25
|
-3
|
10
|
14.
|
9
|
3
|
1
|
5
|
14
|
23
|
-9
|
10
|
15.
|
9
|
0
|
1
|
8
|
11
|
28
|
-17
|
1
|
16.
|
9
|
0
|
0
|
9
|
10
|
28
|
-18
|
0