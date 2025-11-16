Stat: Şht. H. Ruso Stadı

Hakemler:Osman Özpaşa, Özal Çağlayan, Emir Turalı

K. Kaymaklı: İdris Yekli, Mehmet(Celal), Bahadır, Sena (Boran), Kadir (Alpay), Arda, Deran(Emre Nazik), Pape Marega, Arcan, Rasheed Ibrahim, Altan Çocuk (Arda Kortay)

Esentepe: Ali Karal, Tuğra, Emre, Oladimeji Adewole (Salih Karal), Sander Brauer Ersoy, Dursun , Ege Can(Devran), Benjamin Bieleu (Semih), Mehmet Ada, Sulyman Abdulganiyu, Osman,

Goller: Dk.47 Benjamin Bieleu, Dk.90+7 Mehmet Ada Arıkan (Esentepe)

Kırmızı Kart: Dk.88 Rasheed Ibrahim (K. Kaymaklı)

Aksa Süper Ligin 9. Haftasının önemli karşılaşmasında çıkış arayan iki takım K.Kaymaklı ile Esentepe karşı karşıya geldiler.

Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda yer alan karşılaşmadan 2-0’lık skorla galip ayrılan Esentepe, bu sezon dış sahada aldığı puanlara yenilerini ekledi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Esentepe son haftaların golcüsü Benjamin Bieleu ile 47’nci dakikada öne geçti. 88’inci dakikada Küçük Kaymaklı’dan Rasheed Ibrahim çift sarı kart sonucun oyun dışında kaldı. 90+7’inci dakikada Mehmet Ada Arıkan’ın golü mücadeleyi 2-0’lık skorla Esentepe’ye kazandırdı.

Bu sonuçla Esentepe deplasmandaki yenilgisizliğini sürdürürken puanını 12 yaptı. Küçük Kaymaklı ise 11 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Küçük Kaymaklı, Gönyeli’ye konuk olacak. Esentepe ise Doğan Türk Birliği’ni ağırlayacak.