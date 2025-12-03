KTFHG Derneği Başkanı Hakan Muhtaroglu Dernek yönetimi ile birlikte Gönyeli Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na ziyarette bulundu.

Ziyarette KTFHG Derneği Başkanı Hakan Muhtaroğlu tarafından Başkan Amcaoğlu’na, Hakemler ve Gözlemciler Derneğine ve ülke sporuna katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Muhtaroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada “Özellikle dernek faaliyetlerimizde bizim yanımızda olan Sayın Savaş Tilki’nin ve Sn. Amcaoğlu’nun, destekleri çalışmalarımızda bizlere büyük bir motivasyon kaynağı olmaktadır.” dedi.