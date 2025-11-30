Stadyum: Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Yalçın Kabarcıklı, Furkan Türk

Yeşilova: Aykut, Billy Osman,Tamer, Mert,Abdullah, Mehmet Parlak(70.Dk Eyyüp), Abdullah(75.Dk Arda Ateş),Vakkas, Mehmet Tekin, Fidelis,Weston,Cemal(87.Dk Gökhan)

Dumlupınar: Alihan, Yasin, Olcay, Orhan, Arda(60.Dk Osman),Yannick(82.Dk Berke), Bilal(74.Dk Karan), Berk Güçlücan(60.Dk Hikmet), Christian, Berk Büyükkal, Sylla

Goller: 64.Dk Mehmet Fatih, 90+7.Dk (P) Eyyüp( Yeşilova)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 11. Hafta maçında Alsancak Yeşilova, Dumlupınar’ı konuk etti.

13.Dk: Vakkas’ın kullandığı köşe atışında Tamer kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

18.Dk: Dumlupınar atağında Yasin sağdan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Berk Güçlücan kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti

23.Dk: Dumlupınar atağında Sylla’nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Christian’ın şutunda kaleci Aykut gole izin vermedi

35.Dk: Yeşilova atağında Abdullah soldan çalımlarla ceza alanına girdi ve kaleci Alihan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Alihan gole izin vermedi

64.Dk: Yeşilova atağında Abdullah’ın soldan ortasında Mehmet Fatih arka direkte kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Yeşilova 1-0 Dumlupınar

83.Dk: Dumlupınar atağında Osman’ın soldan ortasında arka direkte Hikmet boş pozisyonda vuramadı ve net bir fırsattan yararlanamadı

90+7.Dk: Yeşilova atağında Gökhan sağ kanattan ceza alanine girdi ve Yasin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Şakir Azizoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Eyyüp topu filelere gönderdi. Yeşilova 2-0 Dumlupınar