Stat: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Cenk Öksüzoğluları, Emirhan Yılmaz

MTG: Ufuk, Emre Kuvvetlişahin, Zihni, Gökçan(Furkan), Nehir, Mehmet Gürlü(Ali), Mehmet Erol, Mert(Hanibal Said), Nevzat, Orkhan(Süleyman), Doğukan

Lefke: İrfan, Mustafa, Aykut(Seydi), Kaan, Armstrong Chidi(Serhat), Mehmet Ali(Gökhan), Arda(Yılmaz), Erkan(Caner), İbrahim Traore, Candy Agbane, Assamoi Kouassi

Goller: Dk. 38 ve 46 Orkhan Aghazade, Dk. 88 Nevzat (MTG)

İbrahim DALOĞLU

AKSA Süper Lig'de 11. haftanın kritik karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü ile Lefke kozlarını Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda paylaştı. Baştan sona büyük çekişme içerisinde geçen karşılaşmada ilk yarım saatte iki takımın gol çabaları netice vermedi.

Dk.14 MTG atağında sol kanattan Lefke ceza sahasına yaklaşan Mehmet Gürlü’un ortasında arka direkte Mehmet Erol’un kafa vuruşunda kaleci İrfan topu çizgiden çıkardı dönen topa bu sefer Zihni’nin kafa vuruşunda kaleci İrfan topa iki hamlede sahip oldu.

Dk.30 MTG’nin kullandığı serbest vuruşta Mehmet Gürlü’nün ortasında arka direkte topa ayak kotan Doğukan oldu ancak kaleci İrfan topu çizgide kontrol etti.

Dk.33 Hızlı gelişen MTG atağında Doğukan’ın pasıyla sağ kanattan Lefke ceza sahasına giren Orkhan yaptığı ortaya kimse dokunamadı.

Dk. 39 Yine hızlı çıkan MTG’de orta alanda topla buluşan Mehmet Erol tek topla Orkhan’ı defans arkasında buluşturdu. Orkhan’da hızla Lefke ceza sahasına girerek kalecinin yanından topu ağlara gönderdi. 1-0

İkinci devreye de hızlı başlayan ev sahibi ekip golü de erken buldu.

Dk. 46 Lefke savunmasının hatasından yararlanan Orkhan topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı 2-0.

Kalan bölümde Mağusa Türk Gücü farkı artırmak, Lefke ise beraberliği bulmak için rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Ancak son anlara kadar iki takımın bu çabası yeterli olmadı. Son dakikalarda riskleri alan ve rakip kaleye gitmeye çalışan Lefke’de savunmada verilen boşluklardan yararlanan Nevzat, 88. Dakikada maçın skorunu ilan eden golü Lefke ağlarına bıraktı 3-0. Karşılaşma da bu sonuçla tamamlandı.

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 18’e çıkardı ve haftayı averajla 5. sırada tamamladı. Yeni Teknik Direktörü Derviş Kolcu ile ilk maçına çıkan Lefke ise bu mağlubiyetle haftayı 12 puanda ve 12. sırada tamamladı.