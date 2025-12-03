A2 Birinci Ligde mücadele eden Hamitköy A2 Takımı dev sponsorların katkılarıyla ihtiyaçlarını karşılıyor.
Hamitköy A2 Takımı sorumlusu Mehmet Ali Albayrak’ın girişimleriyle ülkemizin önemli şirketleri arasında yer alan Şener & Salih Kardeşler, Yusuf Çocuk Ltd, Furkan Motors ve CDM Sports Center, Hamitköy A2 Takımına katkıda bulundular.
Şener & Salih Kardeşler antrenman malzemesi, Yusuf Çocuk Ltd antrenman malzemesi, Furkan Motors kışlık mont ekipmanlarını sağlarken, CDM Sports Center de takımın diğer ihtiyaçlarını karşıladı.
Hamitköy A2 Takımı sorumlusu Mehmet Ali Albayrak yaptığı açıklamada, “Hamitköy A2 Takımına katkı koyup, futbolcularımızın yanında duran, destek veren sponsorlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.” ifadelerini kullandı.