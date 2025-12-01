Rum makamlarının AB’nin ekonomik çıkarlarının etkin korunmasını sağlamak amacıyla temaslarda bulunmak üzere Güney Kıbrıs’ı geçen hafta ziyaret eden Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) Genel Müdürü Salla Saastamoninen, “Yeşil Hat’tın uzun yıllar kaçakçılık kaynağı olduğunu” öne sürdü.

Saastamoninen, Fileleftheros’a verdiği özel röportajda, Güney Kıbrıs’ın, diğer üye ülkeler gibi, “dolandırıcılık ya da Avrupa kaynaklarının kötü yönetiminden muaf" olmadığını söyledi.

Tedarik süreçlerinin manipüle edilmesi, çıkar çatışmaları ve fiyatların şişirilmesi gibi uygulamalar gözlemlediklerini kaydeden Saastamoninen, gümrükler alanında tarifelerden kaçınma, kaçakçılık ve taklit ürün eğilimi olduğunu belirtti. Saastamoninen, bu çerçevede kendi ulusal dolandırıcılıkla mücadele stratejisini geliştiren Rum yönetiminin, buna paralel Avrupa programlarının sunduğu önleme, denetim ve personel eğitim imkanlarını kullanması gerektiğini söyledi.

Saastamoninen, üzerinde özellikle durduğu Yeşil Hat'tın uzun yıllar “kaçakçılık kaynağı" olduğunu savundu. Adanın coğrafik konumunun özel zorluklar yarattığını da söyleyen Saatamoninen, zorluklara rağmen ana denetim yapılarına sahip olan Güney Kıbrıs’ın, OLAF ile iş birliğinde Avrupa ödeneklerini korumayı güçlendirmeye ve dolandırıcılığa karşı etkin bir Avrupa mimarisine aktif katkı koyabileceğini söyledi.

Saastamoninen, OLAF’ın rolünün kaçakçılıkla mücadelede ulusal makamları desteklemek olduğunu belirterek, “Bilgi sağlıyoruz, risk analizleri paylaşıyoruz, operasyonel temas içerisindeyiz ve gerektiğinde ortak operasyonlara katılıyoruz. Kıbrıs bu geniş Avrupa çabasının bir parçasıdır.” dedi.