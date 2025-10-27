GİKAD, Uluslararası Final Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Türk Hava Yolları, Acapulco Resort Otel ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) sponsorluğunda; eğitim, medya, sivil toplum ve iş dünyasını bir araya getiren zirvede konuşan GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, hedeflerine değindi.

İçim Çağıner Kavuklu, zirvenin, Kıbrıs’ta yeşil dönüşüm ve iklim direnci alanında yeni bir dönemin kapılarını aralayacağına inanç belirtti.

Kavuklu konuşmasının sonunda ünlü Kıbrıslı Türk Sanatçı Buray’ın Yeşil Okullar Elçisi olarak görev yapacağını dile getirerek, Buray’a teşekkür etti.

Sanatçı Buray da konuşmasında, Yeşil Okullar Elçisi unvanını taşımaktan büyük onur duyacağını belirtti. Buray, ülkede çevre bilinci yaratmaya yönelik böyle anlamlı bir projeyi hayata geçiren herkesi kutladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu da, Yeşil Okullar Projesi’ne geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs’tan 76 ve Gaziantep’ten 2 okulun yer aldığını anımsatarak bu yıl sayının 102 okula ulaştığını söyledi.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ise, çevre bilinci ve doğayı koruma farkındalığının oluşmasının önemine işaret ederek, bu konuda eğitim camiasına önemli görev düştüğünü vurguladı.

Zirvede konuşan Türk Hava Yolları Üst Düzey Yöneticisi Naim Diken de, THY’nin başlattığı ek hizmetlerle yolcularına uçaklarının çevresel etkisini azaltma imkanı sunulduğunu anımsattı.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt da, BRTK’nın, ilk yeşil enerjiyi kullanan devlet kurumu olduğunu ve merkez tesislerin yıllık tüketimin yüzde 75’inin solar enerjiden sağlandığını söyledi. Özkurt, BRTK olarak ülkede çevre bilincinin gelişmesine yönelik projelerin daha görünür hale gelmesine ve yayılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını da ifade etti.

- Nilden Bektaş Erhürman: Yeni dönemde çevre konusunda girişimler yapacağız

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman da konuşmasına, bir çevre mühendisi olarak Cumhurbaşkanlığı’nı temsilen yer aldığı ilk etkinliğin çevre konulu bir zirve olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek başladı. Ülkede kaynakların sınırsız şekilde kullanılması sonucu su kaynaklarının tüketildiğini, atıkların düzgün toplanamaması ve bertaraf edilememesi nedeniyle toprakların kirlendiğini, elektrik üretiminde temiz enerji kullanılmaması nedeniyle doğanın ve insanların zehirlendiğini anlatan Nilden Bektaş Erhürman, doğanın kirlenmesinin önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması için mühendislikte çözümler bulunduğunu anımsattı. Nilden Bektaş Erhürman, çevre konusunda yaşanan sorunlara çözüm bulmanın 3 ana bacağının siyasi irade, çevreye ayrılacak bütçe ve halkla birlikte yönetim olduğunu ifade ederek, çevre konusunda siyasi iradenin güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini kaydetti. Siyasetin önce çevreyi korumak için yapılacaklara karar vermesi yani bir çevre politikası oluşturması gerektiğini vurgulayan Erhürman, çevre konusunda eksik yasa ve tüzüklerin çıkarılması, denetim yapılması ve çevre konusundaki suçlardaki cezaların uygulanmasıyla güçlü bir duruş ve siyasetle, çevre yönetiminin sağlanabileceğini söyledi. Nilden Erhürman, ülkede çevreyle ilgili projelerin gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirliği konusunda bütçenin yetersiz olduğunu ifade ederek, çevre projelerine bütçeden daha fazla pay ayrılması gerektiğini belirtti. Erhürman, geri dönüşüm, eldeki kaynakların verimli kullanımı, israfın önlenmesi gibi konuların büyük önem taşıdığını ve ülkede çevre konusunda bir kültür geliştirilmesinin önemine de vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı’nın yeni dönemde çevre konusunda girişimler yapacağına da işaret eden Nilden Bektaş Erhürman, zirveden çıkacak sonuçların Cumhurbaşkanlığı’yla da paylaşılmasını istedi.

- Gezegen İçin Kalem Tutanlar: Çevre Gazeteciliği Paneli

Zirvede açılış oturumunun ardından oturum ve paneller gerçekleştirildi.

“Gezegen İçin Kalem Tutanlar: Çevre Gazeteciliği Paneli”nde Türkiye ve KKTC’den gazeteciler biraraya geldi.

Prof. Dr. Şerife Gündüz’ün yönetici olduğu panelde Türkiye’de iklim gazeteciliği konusunda uzman Yasemin Mıstıkoğlu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği adına Nupelda Karabuğday, Türka Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, Ekotürk TV’den Sibel Topaloğlu ve MYK Haber’den muhabir Melihat Haksız, genelde medyada, özelde Kıbrıs Türk basınında çevre haberlerinin yer almasıyla ilgil görüş ve önerilerini anlattı, soruları yanıtladı.