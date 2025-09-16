Mesajda, ozon tabakasının Güneş’ten gelen zararlı ultraviyole (UV) ışınlarını süzerek insanları, hayvanları, bitkileri ve tüm ekosistemleri koruduğu belirtilerek, ozon tabakası olmasa; cilt kanserleri, göz hastalıkları, bağışıklık sistemi bozulmalarının artacağı, tarımsal üretimin zarar göreceği ve denizlerdeki yaşam zincirinin kırılacağı kaydedildi.

Ozon tabakasını korumak için yapılması gerekenlere de yer verilen mesajda, CFC ve zararlı gazlar içeren spreylerin, soğutucuların ve eski tip klimaları kullanılmaması gerektiği ifade edildi.

Gereksiz tüketimle, doğaya ve atmosfere yük bindiren alışkanlıklardan kaçınılması çağrısında bulunulan mesajda, "Çevreyi kirleten yakıt ve atık kullanımına göz yummamalıyız. Enerji tasarrufunu alışkanlık haline getirmeli, yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmeliyiz. Çevre dostu ürünleri seçmeli, geri dönüşüme katkı koymalıyız. Doğaya ve atmosfere zarar veren uygulamalara karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Çocuklarımıza ve gençlere doğanın hassas dengelerini öğretmeliyiz.” ifadelerine yer verildi.