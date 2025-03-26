Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde bu gece iki yenilgisiz takım Gönyeli KoopBank ile Akdeniz Spor Birliği, Lefkoşa’da karşılaşacaklar.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nun ısıtma – soğutma sisteminin takılması için kapalı olması nedeniyle Lefkoşa’da oynanacak olan iki yenilgisiz takım Gönyeli KoopBank – Akdenz Spor Birliği saat 19.00’da karşılaşacaklar.

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi Puan Durumu

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.GÖNYELİ 3 3 - 200 161 6

2.ASB 2 2 - 151 93 4

3.ADASPOR 3 1 2 153 204 4

4.C.L.G.BİRLİĞİ 2 1 1 114 166 3

5.ÇETİNKAYA 3 - 3 168 206 3

6.BASE BASKETBOL 1 1 - 68 45 2

7.SOYER AKSU 2 - 2 94 125 2