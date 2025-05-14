Dipkarpaz-Erenköy karayolunda öğrencileri taşıyan okul otobüsünün devrilmesi sonucunda biri otobüs şoförü olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 13:00 sıralarında, Yenierenköy Lisesi'nin doğu kısmında bulunan tali yol üzerinde, Yenierenköy-Dipkarpaz seferini yapan Yahya GÜNGÖR (E-32), yönetimindeki TET 123 plakalı otobüs ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yoldan çıkıp devrilmesi sonucunda yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan otobüs sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan 10 öğrenci Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış olup, tedavileri halen devam etmekte. Kazada yaralıların Sağlık Merkezlerine sevk edilmeleri halen sürüyor.