Türkiye’de çocuk edebiyatının önemli isimlerinden olan Gülten Dayıoğlu ülkemizde okurlarıyla buluşuyor.

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı ile Atatürk Öğretmen Akademisi işbirliğinde bugün Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı 2024 Ödül Töreni’ne Gülten Dayıoğlu da katılacak.

Saat 10.30'da başlayacak olan törende Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’nın tanıtım etkinliği ile yapılacak panelde Kıbrıs ve Türk edebiyatında çocuk edebiyatı konuşulacak.

Panelde konuşmacı olarak Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Şevket Öznur, Doç. Dr. Sedat Karagöl ve Dr. Çağın Zort katılacaklar.

Panel sonrasında ise Ödül töreni ile Gülten Dayıoğlu imza etkinliği yapılacak.