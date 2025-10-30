Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde akaryakıta zam yapılmasının üreticiyi daha da zor duruma düşürdüğünü söyleyerek, “Cebimizdeki son parayı da aldılar, meydanlara çıkmaktan başka çaremiz kalmadı” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimi, Çiftçiler Birliği’nden temsilcilerin de desteğiyle bugün birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, üretimin batma noktasına geldiğini belirterek eylem uyarısı yaptı.

-Onalt: “Üretime sahip çıkmazsak Cuma namazımızda selâmızı okuyacaklar”

Basın toplantısında ilk sözü alan Birlik Başkanı Adil Onalt, küçükbaş hayvanlar için hibe arpa verilmediğini, kuzuyla oğlağın satılmadığını, büyükbaş hayvanlara kaba yem temininde ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.

Ekim için tarlada olan çiftçilerin akaryakıt zammıyla sarsıldığını belirten Onalt, üretimin her alanında zorluk yaşandığını ancak hükümetin de Tarım Bakanı’nın da sorunlara duyarsız kaldığını savundu.

Üreticilerin tarla sürmek için de, hayvanlara yem bulmak için de ciddi rakamlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Adil Onlat, “Bu şartlarda nasıl ayakta duracağız? Üretime sahip çıkmazsak Cuma namazımızda selâmızı okuyacaklar” dedi.

Üreticiyi çok zor günlerin beklediğini de savunan Onalt, haftalardır, aylardır üretimdeki sıkıntıları, üreticilerin sorunlarını dile getirdiklerini kaydederek, “Yok cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktı, yok hükümet bozulacaktı derken şimdi de ‘2026 bütçesini bekleyim’ deniyor… Her gün bir tiyatro…” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki nüfusu bilmeden zaten planlı üretimden söz edilemeyeceğini de kaydeden Onalt, “Gidişat kötü. Bu kadar beceriksizliğe rağmen ayakta duruyorsa bence bu üreticinin heykeli dikilmeli” diye konuştu.

Büyük eylemin, meydanlara inmenin zamanının geldiğini ifade eden Onalt, sivil toplum örgütleriyle istişarelere başlayıp toplumsal mutabakat arayacaklarını belirtti.

-Adil Onalt’tan KOOP SÜT açıklaması: “Bu açık nasıl oluştu?”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, KOOP-SÜT’le ilgili de bir açıklama yaparak, kuruma yeni bir yönetim kurulu seçilmesi gündemiyle bugün saat 11.30’da mukayyitlikte bir toplantıya katıldıklarını anlattı.

13 kooperatifin 2012’de mali sıkıntıya giren KOOP SÜT’ten 100 bin TL karşılığında hisse satın aldığını söyleyen Onalt, durumu düzelen kurumun kötü yönetimler sayesinde yine batma noktasına geldiğini savundu.

Adil Onlat, KOOP SÜT’ün 280 milyon TL açığı olduğunu, kuruma kaynak sağlamak üzere 300 milyon TL’lik hisse satışına gidildiğini ancak kurumda hissesi olan 13 kooperatifin bu süreçte devre dışı bırakıldığını iddia etti.

KOOP SÜT’ün yönetimine dahi giremediklerini söyleyen Adil Onalt, “Ayakta kalması için hisse satın aldığımız, bedava süt verdiğimiz bir kurumun yönetim kuruluna giremedik. Peki KOOP SÜT nasıl battı? Bu açık nasıl oluştu, parayı yiyenler nerde? Kim hesap verecek, kimse…!” dedi.

Gayi

Öte yandan Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Latif Gayi de basın toplantısında söz alarak, akaryakıta yapılan son zammın kabul edilemeyeceğini söyledi.

Kurak bir dönemden çıkan üreticinin tohum ve gübre bulmakta zorlanırken bir de akaryakıt zammıyla boğuştuğunu kaydeden Gayi, gereğinin yapılmasını istedi.