Süper Lig ekibi Yenicami Ağdelen Spor Kulübü’nün (YAK) 12 Haziran günü gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulu sonrası yeniden başkan seçilen Ali Vehit Başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yeni dönemde Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı. Buna göre iki yıl görev yapacak olan Yönetim Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu;
Başkan: Ali Vehid
Genel Sekreter: Evrim Hınçal
Mali işlerden sorumlu As Başkan: Ahmet Şeytan
Lokal Tesis Sorumlusu: Ali Kemal Piyale
Sosyal İşler Sorumlusu: Berkant Dağer
Muhasip üye: Bertu Dedeler
Basın işlerinden sorumlu: Burçin Aliusta
Sosyal Medya sorunlusu: Çağkan Kabataş
Hukuk işlerinden sorumlu: Cemre İpçiler
Futbol şube sorumlusu: Mehmet Özkasnak
Futbol şube sorumlusu: Ömer Metbulut
Futbul şubes: Özgür Erkök
Özkaynak(Altyapı) sorumlusu: Raşit Özgür
Üyelerden sorumlu As Başkan: Salahi Çağman
Futbol Şube sorumlusu: Şenol Karayel
Özkaynak (Altyapı) sorumlusu: Tunç Aybars
Özkaynak(Altyapı) sorumlusu: Yudum Mişon
Faal üye: Yusuf Erdem
Faal Üye: Süleyman Edip
Faal Üye: Abdullah Sultanoğlu