Süper Lig ekibi Yenicami Ağdelen Spor Kulübü’nün (YAK) 12 Haziran günü gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulu sonrası yeniden başkan seçilen Ali Vehit Başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yeni dönemde Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı. Buna göre iki yıl görev yapacak olan Yönetim Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu;

Başkan: Ali Vehid

Genel Sekreter: Evrim Hınçal

Mali işlerden sorumlu As Başkan: Ahmet Şeytan

Lokal Tesis Sorumlusu: Ali Kemal Piyale

Sosyal İşler Sorumlusu: Berkant Dağer

Muhasip üye: Bertu Dedeler

Basın işlerinden sorumlu: Burçin Aliusta

Sosyal Medya sorunlusu: Çağkan Kabataş

Hukuk işlerinden sorumlu: Cemre İpçiler

Futbol şube sorumlusu: Mehmet Özkasnak

Futbol şube sorumlusu: Ömer Metbulut

Futbul şubes: Özgür Erkök

Özkaynak(Altyapı) sorumlusu: Raşit Özgür

Üyelerden sorumlu As Başkan: Salahi Çağman

Futbol Şube sorumlusu: Şenol Karayel

Özkaynak (Altyapı) sorumlusu: Tunç Aybars

Özkaynak(Altyapı) sorumlusu: Yudum Mişon

Faal üye: Yusuf Erdem

Faal Üye: Süleyman Edip

Faal Üye: Abdullah Sultanoğlu