AKSA Süper Lig ekiplerinden Yenicami’de teknik direktör Cemal Kır ve ekibi ile yollar ayrıldı.

Hafta sonu oynanan ve 3 – 2 kaybedilen Gönyeli maçı sonrasında Başkan Ahmet Gençosman ile bir görüşme gerçekleştiren Cemal Kır, kulüp yönetim ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

İlk 10 haftada kötü bir grafik çizen Yencami’de Hasan Topaloğlu’nun yerine göreve gelen Cemal Kır, 5 haftada puan alamamıştı.

Sezon başından bu yana sorunlarla uğraşan siyah beyazlılar son oynadığı 7 maçın 7’sinde de yenilgi ile ayrılırken, ilk devreyi son sırada tamamladı.