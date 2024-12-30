AKSA SÜPER LİG 15. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin ilk devresini son haftası olan 15. Hafta oynanan 8 maçla tamamlanırken, ilk devrenin lideri M. Değirmenlik oldu.

İlk devrenin son haftasında konuk ettiği T.H Dumlupınar karşısında zorlanmasına karşın sahadan 1 – 0 galip ayrılan M. Değirmenlik 3 puan farkla liderliğini 2. devreye taşımış oldu. Liderin en yakın takipçisi olan Mağusa Türk Gücü ise konuk ettiği DND Gençler Birliği’ni mağlup ederek 2. sıradaki yerini korudu.

Zirve yarışında olan Doğan Türk Birliği haftanın açılış maçında Esentepe’yi mağlup ederken, bir diğer zirve takipçisi Cihangir ise Mesarya deplasmanından galip dönerek liderin 5 puan gerisinde ilk devreyi tamamladılar.

Lige iyi başlayan Lefke son haftalardaki gerileyişini Çetinkaya ile oynadığı maçta da sürdürerek rakibine farklı yenildi.

Ligin alt sıralarında ise Karşıyaka takımı konuk olduğu C. B. Gençlik Gücü’nü mağlup ederek büyük bir sürprize imza atarak ilk devreyi düşme potasının üzerinde tamamladı.

Gençler Birliği ile Yenicami takımları ise ligin dibine demir atarak camialarını üzdüler.

15. haftada oynanan 8 maçın 5 tanesini ev sahibi takımlar kazanırken, 2 maçı deplasman takımları kazandı. Ligde bu hafta bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Oynanan tüm maçlarda kale ağları havalanırken, 26 gol atılarak maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Bu hafta en farklı galibiyeti konuk ettiği Lefke’yi 5 – 0 mağlup eden Çetinkaya aldı. Atılan 26 golün 14 tanesini yerli, futbolcular atarken 12 golü ise yabancı futbolcular attı.

Gol krallığında ise nefes nefese geçen yarışta haftayı 2 gol atarak kapatan MTG’den Şenol Şoför 14 golle yeniden krallık koltuğuna oturdu. Gönyeli’den Souleyman Doukara da 2 golle haftayı kapatarak 13 gole ulaştı ve krallık yarışında iddialı duruma geldi. Lefke’den Christopher Fourmy ise haftayı boş geçerek 13 golde kalarak koltuğu devretti.

Bu hafta oynanan maçlarda 35 sarı kart çıkarken 4’te kırmızı kart gösterildi.

Haftanın Takımı: Karşıyaka

Süper Ligin ilk devresinin son haftasına ligin dibinde giren Karşıyaka takımı konuk olduğu orta sıralarda mücadele eden Gençlik Gücü karşısında iyi bir oyun sonrasında sahadan 2 – 1 galip ayrılarak ilk devreyi hem düşme potasının üzerinde tamamladı hem de ikinci devre için moral depoladı.

Haftanın Futbolcusu: Sertan Kurukafa (M.Değirmenlik)

Lider M. Değirmenlik’in konuk ettiği Dumlupınar karşısında zorlandığı anlarda oyuna giren ve golü atan Sertan Kurukafa hem takımının galibiyetini getirdi hem de ilk devrenin liderliğini perçinledi.

Haftanın Teknik Direktörü: Nazım Aktunç(MTG)

Mağusa Türk Gücü’nün başına ilk devrenin yarısından sonra gelen başarılı teknik adam Nazım Aktunç, son haftalarda takımını tanımasıyla iyi bir oyun kurgusu oluşturarak galibiyet serisi yakaladı.

Haftanın Hakemi:Emre Öztaşlı (Mesarya – Cihangir)

Haftanın zorlu maçlarından biri olan mesarya – Cihangir karşılaşmasının orta hakemliğini yapan Emre Öztaşlı, maç boyunca doğru düdükler ve oyunu kesmemesiyle iyi bir maç yönetirken, gösterdiği 2 kırmızı kartta doğruydu.

Haftanın Kareası:

Durusun Cem Ateş(DTB), Mejdi Direniş (A. Yeşilova), Muhittin Tümbül(Cihangir), Şenol Şoför(MTG)

Haftanın On Biri:

Hasan Piro(M. Değirmenlik), Tunahan(DTB), Sinan(MTG), Uğur (Cihangir), Tahir(Karşıyaka), Muammer(Çetinkaya), Arseven (Gönyeli), Erhun(MTG), Yasin(Çetinkaya), Doukara(Gönyeli), Hamit (Çetinkaya)

AKSA Süper Lig 15. Hafta sonuçları

Doğan T.Birliği-Esentepe: 3 – 1

CB Gençlik Gücü-Karşıyaka: 1 – 2

A.Yeşilova-Göçmenköy: 2 – 2

Mağusa T.Gücü-DND G.Birliği:2 – 0

Çetinkaya-Lefke: 5 – 0

Mesarya-Cihangir: 0 – 2

Gönyeli-Yenicami :3 – 2

M.Değirmenlik-T.Dumlupınar: 1 – 0

AKSA Süper Lig 16. Hafta programı:

Cihangir – Doğan T. Birliği

Mağusa T. Gücü – Göçmenköy

Çetinkaya – DND. Gençler Birliği

Mesarya – Lefke

A.Yeşilova – Karşıyaka

Gönyeli – Esentepe

C.B Gençlik Gücü – T. H Dumlupınar

M. Değirmenlik - Yenicami

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

