Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Özal Çağlayan, Yusuf Atlar

Yenicami: İdris Yetkili, Koray Özteknik (Dk 79 Tahsin Ergel), Kaan Erdoğan, İrfan Özbaysal, Turgut Kaan Çoban, Ali Üçtaş, Görkem Büyükaşık, Mehmet Çavuş (Dk 73 Hascan Kırmaz), Bah, Karan Sönmez (Dk 60 Hüseyin Arifoğlu), Sapara.

Mesarya: Mehmet Özer, Oğuzhan Yaraşık, İbrahim Güler, Okan Göktürk (Dk 38 Çağlar Toklu), Oğulcan Şengül (Dk 38 Mustafa Korkmaz), Emre Nazik, Salahi Aldağ (Dk 38 Muhammet Nazik), Jamıu, Fırat Ersalan, Uzochukwu, Tony.

Goller: Dk 19, 90+4 Bah, Dk 42,75 Sapara (Yenicami). Dk 14 İbrahim Güler (Mesarya).

Aksa Süper Ligin dibine demir atan Yenicami konuk ettiği Mesarya’yı 4-1 mağlup ederek hanesine haftalar sonra 3 puan yazdırdı. Yenicami iyi mücadele ettiği ve güzel futbol oynadığı günü galibiyetle kapatmış oldu.

7.dk: Etkili gelişen Yenicami atağında Bah’ın vuruşunu kaleci Mehmet güçlükle önlerken, dönen topa Sapara’nın sert vuruşunu savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

14.dk: Mesarya kontra atağında Fırat ceza alanı içerisinde savunma tarafından yere indirilince konuk takım penaltı kazandı. Topun başına geçen İbrahim Güler, takımını öne geçirdi.0-1

18.dk: Yenicami’nin kazandığı serbest atışta Ali Üçtaş’ın etkili vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

19.dk: Yenicami’nin kontra atağında Bah aşırtma kafa ile topu filelere gönderdi.1-1

23.dk: Mesarya’nın çıkarken kaptırdığı top sonrasında gelişen Yenicami atağında Sapara’nın ceza alanı içerisinde vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta gitti.

37.dk: Yenicami kontra atağında ceza alanı içerisinde Karan’ın vuruşu üstten auta gitti.

42.dk: Yenicami kontra atağında Sapara takımını öne geçirdi.2-1

49.dk: Etkili gelişen Mesarya atağında Uzo’nun etkili vuruşunu kaleci İdris enfes önledi.

63.dk: Kalabalık adamla gelişen konuk Mesarya atağında Tony’nin vuruşunu kaleci İdris yatarak kontrol etti.

75.dk: Çabuk ve etkili gelişen Yenicami atağında Bah’ın pasında Sapara farkı ikiye çıkardı.3-1

78.dk: Mesarya’nın geliştirdiği etkili atakta ceza alanı içerisinde Uzo’nun sert vuruşunu kaleci İdris kornere çeldi.

81.dk: Kalabalık adamla gelişen Mesarya atağında Uzo’nun ortasında Muhammet’in kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

90+4.dk: Yenicami’nin geliştirdiği yeni bir kontra atakta Sapara’nın pasında Bah maçın skorunu tayin etti.4-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma Yenicami’nin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.