Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Halil Erdem Canaloğlu, Cenk Aras Özfuttu, Şakir Azizoğlu

Gönyeli: Kıvanç, Ahmet Can, Bayram, İbrahim, Mahmut, Hasan, Berkem, Razak, Malle, Doukara, Ahmet

Alsancak Yeşilova: Kemal, Gökhan, Mejdi, Mishali, Cemal, Lawal, Arda, Vakkas, Weston, Fatih, Bill Osman

Goller: 51’ ve 62’(P) Souleymane Doukara (Gönyeli), 25’ ve 90’Jonathan Weston, 13’Vakkas Kaynarca (A.Yeşilova)

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 21.hafta karşılaşmasında Gönyeli ile Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi. Gönyeli Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk Alsancak Yeşilova 3-2 kazanarak çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyetle Yeşilova puanını 29’a çıkarırken, Gönyeli ise 18 puanda kaldı.

Karşılaşmaya Yeşilova hızlı başladı ve 13.dakikada Vakkas’ın golü ile 1-0 öne geçti. 25’de Weston’la skoru 2-0 yapan Yeşilova ilk yarıyı bu skorla üstün olarak tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Gönyeli oldu. Kırmızı beyazlılar, 51 ve 62’de Doukara ile goller bularak skoru eşitledi.

Maçın son bölümü büyük heyecana sahne oldu. Son sözü ise 90.dakikada yine Weston söyledi ve mücadeleyi Yeşilova 3-2 kazandı.